’Duizenden koopwoningen naar pandjesbazen’

HILVERSUM - Steeds meer investeerders zien brood in het verhuren van woningen. Ze zetten aangekochte koopwoningen om tot huurhuizen in de vrije sector. In sommige wijken is dat in een jaar tijd zelfs bij 1 op de 10 koopwoningen gebeurd. Vooral starters op de huizenmarkt vissen daardoor achter het net, zo meldt RTL Nieuws op basis van een analyse gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).