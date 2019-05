’Kleine beleggers kopen duizenden woningen op’

Om tot de conclusie te komen vergeleek RTL Nieuws wat de functie was van 7,5 miljoen woningen in 2017 en een jaar later.

De grootste verschuiving vond plaats tussen koopwoningen en woningen voor particuliere verhuur (geen corporatie). Bijna 100.000 koopwoningen uit 2017 werden door particulieren in 2018 te huur aangeboden. Omgekeerd gebeurde dat veel minder, waardoor er ruim 27.000 woningen minder beschikbaar waren voor de koopmarkt.

Overboden

Tegen RTL Nieuws zegt stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam dat deze ontwikkeling slecht is voor starters, omdat die vaker worden overboden. Het wrange is, zegt de stadsgeograaf, dat de starters vervolgens ook weer de doelgroep vormen voor de investeerder om het door hem aangekochte pand aan te verhuren. Volgens hem is de problematiek vooral aan de orde in de populaire centra van steden als Amsterdam en Utrecht.