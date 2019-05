’Eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog’

Eén op de drie spoedpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tegenwoordig 65 jaar of ouder. De eisen die de medisch specialisten stellen aan de zorg voor ouderen, zijn volgens de ziekenhuizen, gesteund door onder meer huisartsen en zorgverzekeraars , onwenselijk hoog. De specialisten willen dat een arts op de spoedeisende hulp altijd binnen 30 minuten telefonisch kan overleggen met een medisch specialist met kennis van multimorbiditeit. En dat die medisch specialist binnen twee uur fysiek aanwezig kan zijn.

Volgens de ziekenhuizen wordt daarmee een onwerkbare situatie gecreëerd.