’Ex deed aangifte tegen ’verkrachte’ militair’

Zijn inmiddels ex-vriendin deed al in 2017 aangifte van mishandeling, blijkt nu. Ook zou hij haar ten onrechte hebben zwartgemaakt bij haar werkgever. Vooral dat laatste is saillant in het proces van vijf militairen die terechtstaan voor de misbruikzaak op de Oranjekazerne. Die zaak gaat donderdag van start. De militairen vinden dat de ’klokkenluider’ onzin heeft verspreid en sommigen van hen betichten hem van het doen van een valse aangifte.

De 29-jarige militair veroorzaakte in november 2017 een schok binnen de krijgsmacht toen hij in de media vertelde hoe tien militairen van de kazerne in Schaarsbergen hem en twee collega’s in 2013 zouden hebben mishandeld en bedreigd. Ook zouden ze stelselmatig zijn gepest en vernederd. Een van de gepeste militairen zou een vinger in zijn anus hebben gekregen. De klokkenluider zou ook zijn verkracht.