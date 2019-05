Linkse ’Nito’ nieuwe president Panama

Cortizo (66), een voormalig minister van Landbouw die bekendstaat als ’Nito’, kreeg zondag ongeveer een derde van de stemmen. Hij won met iets meer dan 2 procentpunt verschil van de rechtse kandidaat Romulo Roux. Deze gaf zijn nederlaag maandag toe, na eerder te hebben geklaagd over gesjoemel met de stembiljetten in sommige kiesdistricten.

Afzwaaiend president Juan Carlos Varela feliciteerde Cortizo wel meteen. Hij kon zelf niet meer worden herkozen. In de grondwet staat dat Panamese presidenten maximaal één ambtstermijn van vijf jaar kunnen krijgen. Zijn opvolger Cortizo treedt aan op 1 juli.

Corruptie

Tijdens de campagneperiode ging veel aandacht uit naar corruptieschandalen in het land. Dat is onder meer bekend vanwege het beroemde kanaal, maar kwam de afgelopen jaren ook in het nieuws door de Panama Papers en een grote smeergeldaffaire rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.