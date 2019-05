Kwart heeft last van maag, lever of darmen

Ⓒ Unsplash

AMERSFOORT - Bijna een op de vier Nederlanders had in 2017 problemen met maag, darmen of lever. Dat waren ruim 3,7 miljoen mensen. Dat heeft het RIVM berekend, in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting. De stichting start een nieuwe bewustwordingscampagne.