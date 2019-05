’Nederlander gedood bij liquidatie in Paramaribo’

Op gruwelijke beelden die deze krant zondagnacht kreeg toegespeeld, is te zien hoe een man levenloos achterin de bak van een pickup-truck ligt. De vrouw ligt vlakbij op de grond. Beiden zijn door kogels geraakt. De schietpartij, die alle kenmerken heeft van een liquidatie, vond plaats aan de Wilhelminastraat bij een tankstation. De Surinaamse politie onderzoekt de dubbele moord.

De schietpartij volgt daags na zware kritiek vanuit de oppositie in Suriname op de regering en de vondst van een neergestort cocaïnevliegtuig. Parlementslid Krishna Mathoera zei vrijdag tegen het Surinaamse medium Starnieuws dat ’iedereen het drugsprobleem onder de regering Bouterse heeft zien groeien’.

De cokesmokkel via het land is nog nooit zo groot geweest en de regering legt de handel geen strobreed in de weg. In 2010 werd nog ongeveer 600 kg cocaïne in beslag genomen, terwijl alleen al dit jaar ruim 2500 kg cocaïne is ontdekt.

Bekijk ook: Vier aanhoudingen in grote drugszaak Suriname

’Op onverklaarbare wijze gezonken’

’Duizenden kilo’s cocaïne, gelinkt aan Suriname, die regelmatig buiten Suriname in beslag worden genomen, de inmiddels op onverklaarbare wijze gezonken eerste drugsduikboot, de betrokkenheid van buitenlanders, het grof geweld en de inbeslagneming van miljoenen door Nederland. De drugsmaffia heeft vrij spel en de regering kijkt willoos toe’, aldus Mathoera.

Het zoveelste bewijs van het ’gedoog-drugsbeleid’, zoals Mathoera het noemt, is het uitgebrande vliegtuig in Brokopondo, waarvan de waarnemend korpschef heeft bevestigd dat het drugs moet hebben gebracht. Volgens Mathoera zijn de investeringen in justitiële instellingen in het land gedaald van 20 miljoen dollar in 2010 naar één miljoen in 2018.

Bekijk ook: Grote drugsvangst in haven Suriname

Verdachte vast in Nederland

Een belangrijke cokeverdachte zit in Nederland vast. Het gaat om de rijstboer Radj O. op wiens velden vorig jaar een cokevliegtuig werd onderschept. Vlakbij zijn velden ontdekte de politie een cocaïneduikboot.

O. verdween ineens na de vondsten en dook op in Nederland. Hij wordt gezocht door justitie in Suriname. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft een belangrijke cocaïne- en witwaslijn vanuit Suriname naar Den Haag op de korrel. In november en maart zijn belangrijke arrestaties verricht. Vele miljoenen euro’s en hoeveelheden coke zijn ontdekt bij invallen.

Tips? m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl

Bekijk ook: Tonnen drugs en geweld komen deze kant op

Bekijk ook: Cokezaak Suriname tot corruptierel verworden