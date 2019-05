’Universiteitspersoneel vaak getreiterd’

Vooral vrouwen (44 procent) hebben negatieve ervaringen, maar ook mannelijke universiteitsmedewerkers (35 procent) hebben er last van. FNV en VAWO noemen de cijfers „schokkend” en „al lang geen incidenten meer.”

Slecht leiderschap wordt als voornaamste reden genoemd van een sociaal onveilige werkomgeving. Volgens de onderzoekers gaat het in de meeste gevallen om roddelen (48 procent) en het bewust achterhouden van informatie (46 procent). Ook intimidatie of machtsmisbruik door een hoogleraar of leidinggevende scoort hoog met 39 procent.

De Vereniging van Universiteiten VSNU neemt de signalen serieus. „We weten dat er situaties zijn waarin onwenselijk gedrag wordt getoond, dat trekken wij ons aan”, zegt een woordvoerder. De universiteiten moeten volgens hem zelf onderzoeken in hoeverre hier sprake van is en zorgen voor een veilige werkomgeving.