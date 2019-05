Onderdeel defect van gecrasht toestel VS

Het toestel van het type Boeing 737-800 schoot bij een militaire basis in Jacksonville van de landingsbaan. De 136 passagiers en 7 bemanningsleden overleefden de crash, maar meerdere honden en katten die ook in het toestel zaten hadden vermoedelijk minder geluk. De marine zet duikers in om dode dieren te bergen.

Een topfunctionaris van onderzoeksraad NTSB zegt dat onder meer wordt gekeken naar de wijze waarop het toestel de afgelopen weken is onderhouden. „In het onderhoudslogboek staat dat de linker straalomkeerder niet werkte”, aldus de functionaris.

Onderzoekers kijken ook naar een opvallend verzoek van de piloten, die wilden landen op een baan waar apparatuur op stond. Daardoor konden ze maar een deel van de 2743 meter lange landingsbaan gebruiken om hun toestel aan de grond te zetten.

