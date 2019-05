Politiebureau gesloten na invasie vlooien

Archiefbeeld ter illustratie. Ⓒ AFP

PARIJS - Een politiebureau in het noordoosten van Parijs is zondag ontruimd en meteen gesloten vanwege een vlooienplaag. ’Politiebureau tot nader order gesloten!’ aldus een mededeling op de voordeur van het bureau, in het 19e arrondissement van de Franse hoofdstad.