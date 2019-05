A2 bij Eindhoven uren dicht na ongeval met vrachtwagens

Ⓒ MaRicMedia

Eindhoven - Na een ernstig ongeval op de A2 bij Eindhoven is maandagmorgen een vertraging van een uur ontstaan. De hoofdrijbaan is in noordelijke richting dicht, na verwachting komt de weg pas om 16.15 uur vrij. Een traumahelikopter is ter plaatse, schrijft Omroep Brabant.