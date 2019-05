Politie België verhoort man in vermissingszaak Julie (23)

De politie verspreidde zondagnacht via sociale media nog beelden van de man onder de noemer ’belangrijke getuige.’ Op het beeld is een blanke man met een baardje in overwegend zwarte kleding en een rugzak te zien. De tips van melders worden druk bestudeerd, zo meldt Het Nieuwsblad.

Het opsporingsbericht van de vermiste vrouw werd al meer dan 150.000 keer gedeeld op sociale media. De blondine lijkt sinds zaterdagavond van de aardbodem verdwenen nadat ze iets na 18.00 uur op haar fiets stapte om haar vriendinnen op te zoeken. De fietstocht van 15 kilometer, die ze vaker aflegde, moest haar via het Sportpaleis, Park Spoor Noord en het MAS naar het centrum van de Belgische stad brengen. Op dat moment schemerde het nog niet en dus leek alles veilig.

Eten bij vriendinnen

„Ze ging eten bij vriendinnen, maar die hebben ons zaterdag om 21 uur laten weten dat Julie nooit is aangekomen”, vertelt vader Eric Van Espen tegen Het Nieuwsblad. Hij startte ’s avonds meteen een grootschalige zoekactie, samen met zijn vrouw Kaat.

Ook de politie nam de zaak direct hoog op. Tijdens een zoektocht op een verlaten plek langs het water vond men een deel van haar kleding terug. Op de kleding zaten bloedsporen. Toen men wat later, op verschillende plaatsen, ook haar fietsmandje, gsm, een schoen en reispas terugvond langs het water, was duidelijk dat het ergste moest worden gevreesd.

Zondag in de namiddag werd het opsporingsonderzoek officieel omgezet naar een gerechtelijk onderzoek. „We beschikken inderdaad over aanwijzingen van een gewelddadig overlijden”, zei Lieselotte Claessens van het Antwerpse gerecht tegen de Belgische krant.