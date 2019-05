Pauselijke Zwitserse Garde zoekt rekruten

De Garde is het kleinste leger ter wereld. Paus Franciscus gaf een jaar geleden opdracht het aantal gardisten uit te breiden van 110 naar 135. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan. De bewakers exerceren in het traditionele uniform in de kleuren felblauw, rood en geel. Ze dragen een helm met rode veren, en een lange hellebaard (een oud wapen) en zijn daarmee een van de meest populaire foto-onderwerpen voor toeristen in Rome.

Rekruten moeten minstens 1,74 meter lang zijn, ongetrouwd en katholiek. Ze moeten voor minstens twee jaar tekenen. ,,Het is duidelijk dat een Zwitserse gardist een visitekaartje is voor de Heilige Vader'', staat er op de website van de Garde. De Zwitserse Garde bestaat sinds 1506.

Versoepeling van de regels

Om meer rekruten aan te trekken, heeft Franciscus de strenge regels al versoepeld. Zo mogen gardisten nu na vijf jaar dienst trouwen, ongeacht hun militaire status. Daarvoor mochten alleen officieren, sergeanten en korporaals trouwen, en dat pas na tien jaar dienst. Bewakers krijgen in de toekomst ook eenpersoonskamers.