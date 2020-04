Driekwart in Margraten begraven soldaten heeft gezicht

De witte kruizen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Het Limburgse Noorbeek en Mesch waren op 12 september 1944 de eerste bevrijde dorpen van Nederland. Ⓒ ANP

MARGRATEN - De 7500e foto van de 10.000 Amerikaanse soldaten die in Margraten begraven zijn of als vermiste herdacht worden, is dit weekend in de Verenigde Staten opgedoken. Driekwart van de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden en op de oorlogsbegraafplaats bij het Limburgse dorp herdacht worden, heeft daarmee een gezicht.