Nederland levert hackverdachte uit aan VS

NEWARK - Nederland heeft een verdachte in een grote hackzaak uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Oekraïner Oleksii Petrovitsj Ivanov (31) zou miljoenen computers over de hele wereld hebben besmet met schadelijke software via besmette advertenties, zogeheten malvertising. Hij zit vast in de staat New Jersey, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.