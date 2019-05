CDA: Kliniek Den Dolder desnoods sluiten

Masthoff blijkt sinds 1 maart bestuurder bij Fivoor, de organisatie die verantwoordelijk is voor de psychiatrische zorg in de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder. In maart kreeg niet alleen de kliniek in Den Dolder, maar ook de Penitentiaire Inrichting Vught zware kritiek van de inspectiediensten. De psychiatrische afdeling van de gevangenis waar Masthoff directeur was, had de risico’s rond P. verkeerd ingeschat en de zogenaamde ’modelgevangene’ lichtzinnig overgeplaatst naar Den Dolder. Daar kreeg P. vervolgens veel vrijheid.

De Kamer wil een debat naar aanleiding van de overplaatsing; een meerderheid sluit zich aan bij de wens van de PVV om hierover minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan de tand te voelen. „Als er geen vertrouwen meer is, moeten we discussiëren over de vraag of deze kliniek wel open kan blijven”, zegt CDA’er Van Toorenburg.

Zij wijst erop dat nog geen twee weken geleden omwonenden van de kliniek in Den Dolder hun zorgen hebben uitgesproken over de veiligheid. „En dan zet je uitgerekend degene die het meest bekritiseerd is aan het hoofd. Wat bezielt de raad van commissarissen die over de benoeming gaat? Hoe komt het dat die zo’n misvormd moreel kompas heeft?”

Dekker liet De Telegraaf weten dat zijn ministerie niet over het personeelsbeleid van een particuliere organisatie als Fivoor gaat. Het CDA zet daar vraagtekens bij. „De minister kan echt wel wat. En in het ultieme geval gaat de geldkraan gewoon dicht.”