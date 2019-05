’Miljoen soorten bedreigd met uitsterven’

De onderzoekers luiden de noodklok over de staat van de biodiversiteit. Het tempo waarin unieke soorten verdwijnen, ligt tegenwoordig tientallen tot honderden keren hoger dan gemiddeld was tijdens de afgelopen 10 miljoen jaar.

De voorzitter van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), Robert Watson, spreekt over een „onheilspellend beeld.” Hij waarschuwt dat de mensheid het roer ingrijpend moet omgooien om het tij te keren.

„Uit het rapport blijkt dat het nog niet te laat is om het verschil te maken”, zegt Watson in een verklaring. „Maar alleen als we nu beginnen op ieder niveau: van lokaal tot wereldwijd”, vervolgt hij. „Door middel van ’transformatieve veranderingen’ kan de natuur worden behouden, hersteld en op duurzame wijze worden gebruikt.”