Jaar cel geëist voor uitbuiting kinderen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilde de vrouw waarschijnlijk in de vleesverwerkende industrie werken in Nederland, waarbij haar kinderen ook fulltime zouden moeten werken. In Nederland is de huisvesting gekoppeld aan het werk bij uitzendbureaus in deze sector. De vrouw wilde haar kinderen niet achterlaten in Spanje, maar de aanklager gaat ervan uit dat ook de kinderen moesten werken, onder meer gezien de poging om ze meerderjarig te doen lijken.

Kinderarbeid is in Nederland verboden en het doet er niet toe of kinderen zelf willen werken of hun moeder wilden helpen, stelt het OM. De verdachte heeft volgens de aanklager alleen een financieel doel voor ogen gehad, terwijl ze haar kinderen juist had moeten beschermen.

De rechtbank in Zwolle doet uitspraak op 20 mei.