Burgemeester Filipijnen wil roddels verbieden

In 10 van de 24 stadsdelen bestaat zo’n verbod al. De burgemeester wil het nu uitbreiden naar de hele stad. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

„We willen mensen eraan herinneren dat ze goede buren moeten zijn”, zei een woordvoerder van de burgemeester maandag. Volgens het gemeentebestuur zijn in de afgelopen jaren verschillende bewoners beboet wegens het verspreiden van roddels. Het ging meestal over vermeende schulden of buitenechtelijke affaires van buren.

Op de eerste roddel staat een boete van 200 pesos (3,50 euro). Bovendien moet er drie uur werkstraf worden verricht. In het geval van herhaling kan de boete oplopen tot 1000 pesos (17,50 euro). Volgens het stadsbestuur waren er tot nu toe geen recidivisten.