EU adviseert alleen coronamaatregelen voor reizigers uit China

De 27 lidstaten gaan dus niet over op de invoering van gezamenlijke inreisbeperkingen. Alle inzittenden van vluchten van en naar China krijgen advies over maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne en gezondheid. Daarnaast zullen de EU-landen doorgaan met het promoten van coronavaccinaties zodat mensen beschermd zijn tegen covid-19.

EU-functionarissen zijn dinsdag en woensdag bijeengekomen om te praten over een gezamenlijke aanpak, nadat een klein aantal lidstaten zelf eerder tot maatregelen was overgegaan. Onder meer Frankrijk pleitte voor EU-brede maatregelen, omdat de testverplichting die onder meer Parijs heeft ingevoerd via een ander land kan worden omzeild.

België

België maakte kort na het overleg bekend een negatieve testuitslag te zullen eisen van reizigers op vluchten uit China naar België. Het gaat in eerste instantie alleen om rechtstreekse vluchten, omdat daar het risico het grootst is. België besloot eerder al om het afvalwater van vliegtuigen uit China te testen op nieuwe varianten van het coronavirus.

Steeds meer landen voeren inreisbeperkingen in voor reizigers uit China, waar mensen massaal besmet raken met het coronavirus. Ze maken zich zorgen over het eventueel ontstaan van een nieuwe coronavariant, maar tot zover bekend gaan er in China geen virusvarianten rond die niet elders in de wereld voorkomen. De milde omikronvariant domineert momenteel in het Aziatische land.

Zweden, voorzitter van de EU, zegt dat de lidstaten vanwege de ontwikkelingen in China kiezen voor een aanpak die gericht is op voorzorgsmaatregelen. Daarbij wordt „de behoefte aan voldoende betrouwbare gegevens” benadrukt en verwezen naar de naderende versoepelingen van reisbeperkingen van China zelf. De unie gaat de situatie en de gemaakte afspraken halverwege januari opnieuw beoordelen.

Beijing vindt het kwalijk dat landen reisbeperkingen invoeren die alleen gelden voor reizigers uit China en waarschuwde eerder deze week voor passende tegenmaatregelen. Wat die maatregelen zullen inhouden, is niet bekend. Naast EU-lidstaten Frankrijk, Italië en Spanje zijn eerder ook onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, Australië en Japan overgegaan op een testverplichting.