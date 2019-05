Meijering voor het hekje na optreden bij Jinek

Portret van advocaat Nico Meijering. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Advocaat Nico Meijering moet zich vandaag voor de Raad van Discipline verantwoorden voor een optreden in de talkshow van Eva Jinek. Deken Evert-Jan Henrichs had Meijering en zijn kantoorgenoten een spreekverbod gegeven, en diende bij de Amsterdamse Orde van Advocaten een klacht in tegen Meijering na diens tv-optreden.