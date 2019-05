Verdachten mishandeling Hofbad vrijgelaten

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

DEN HAAG - De vijf verdachten van bedreiging en mishandeling van twee badmeesters in het Hofbad in Den Haag, zijn weer op vrije voeten. De mannen van 22, 19, 18 en 18 jaar oud, werden zondag heengezonden, meldde de politie in Den Haag maandag. De vijfde, een 14-jarige jongen, mocht vrijdag al naar huis.