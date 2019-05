Berlusconi uit ziekenhuis na darmoperatie

Berlusconi bij het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Ⓒ EPA

MILAAN - De voormalige Italiaanse premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi (82) is maandag na een operatie wegens een darmobstructie, ontslagen uit het ziekenhuis. „Het gaat goed, ik was best bang”, vertelde de miljardair tegen journalisten toen hij het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan verliet.