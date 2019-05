Gevluchte Puigdemont mag meedoen aan verkiezingen Europa

Het Hooggerechtshof oordeelde dat deelname aan een verkiezing een constitutioneel recht is. „Het land uitvluchten is geen reden voor het ontnemen van dat recht.”

Behalve lijsttrekker Puigdemont mogen ook Toni Comin en Clara Ponsati meedoen aan de Europese verkiezingen. Ook deze oud-ministers verblijven in ballingschap in het buitenland.

Rebellie

Puigdemont ontvluchtte Spanje in 2017 nadat Madrid het bestuur van de rijke noordoostelijke regio Catalonië had overgenomen. De autonome regio had tegen het zere been van Madrid eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. Puigdemont woont tegenwoordig in België. Als hij terugkeert naar Spanje wordt hij gearresteerd op beschuldiging van rebellie.

Puigdemont noemde het verbod eerder een „schandaal en een coup op de democratie.” Mocht de oud-leider van Catalonië worden gekozen dan is het onwaarschijnlijk dat hij een zetel zal innemen in het Europees parlement. De regels van de Europese Unie schrijven namelijk voor dat parlementsleden eerst naar hun thuisland moeten terugkeren om te zweren dat ze zich aan de grondwet houden.

