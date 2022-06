Kuipers: ziekenhuizen moeten nu inhaalslag maken voordat coronagolf uitbreekt

Momenteel wachten zo’n 100.000 tot 120.000 mensen op een medische operatie: „Er moet echt een tand bij”, zegt Kuipers dinsdag in reactie op vragen van onder meer de VVD over waarom Nederland een aanbod van Duitse ziekenhuizen om te helpen bij het wegwerken van wachtlijsten niet aanneemt.

„We moeten in de eerste plaats alle mogelijkheden in Nederland goed benutten”, stelt Kuipers. Volgens hem is het nog niet zo simpel om op het aanbod van de Duitsers in te gaan. Dat heeft onder meer te maken met logistiek, nazorg die in Nederland moet worden verleend, en de onwelwillendheid van patiënten om naar het buitenland af te reizen voor een behandeling. „Het aanbod uit Duitsland klinkt ideaal, maar we moeten oog hebben voor beperkingen”, aldus Kuipers. „Met name voor patiënten buiten de grensregio’s. Een patiënt vanuit Den Haag is iets anders dan een patiënt vanuit Twente.”

Buffer

„Ik kan er met mijn pet niet bij dat hier een minister staat die beren op de weg ziet en treuzelt terwijl Duitsland aanbiedt om mensen te helpen”, foetert PVV-Kamerlid Fleur Agema. „Hoe is het mogelijk dat in een rijk en welvarend land als Nederland, waarin mensen ontzettend veel belasting betalen, drie keer minder ziekenhuizen zijn dan in Noordrijn-Westfalen?” Ook SP-Kamerlid Hijink vindt het ’gênant’. „Dit laat zien dat het kabinet de boel niet op orde heeft.”

Volgens Kuipers wordt er op punten al samengewerkt met het buitenland, en moeten ziekenhuizen in Nederland er nu vooral voor zorgen dat de wachtlijsten worden teruggedrongen. „Want dat gebeurt nu onvoldoende. Ziekenhuizen geven redenen aan: een ziekteverzuim van 8 procent. Maar zelfs met ziekteverzuim moeten ze in staat zijn om nu die wachtlijsten te verkleinen zodat je een buffer hebt als je weer te maken krijgt met grootschalige uitval in herfst.”

Ziekenhuizen moeten zich volgens hem inzetten om beter door te verwijzen naar plekken waar wel plek is, bijvoorbeeld in zelfstandige behandelklinieken. Ziekenhuizen hebben volgens hem beter zicht op wie er op een wachtlijst staat dan verzekeraars. „Op het moment dat ze zien dat hun wachtlijsten over grenzen heen gaan, moeten ze actie ondernemen en patiënten aansporen zich te melden bij zorgverzekeraars, zodat zij kunnen helpen bij de zorgbemiddeling.”