Slachtoffers Suriname zijn Nederlander Dennis (49) en tiener Cadisha

Na de schietpartij werd een uitgebrande auto zonder kentekenplaten aangetroffen. Op gruwelijke beelden die deze krant zondagnacht kreeg toegespeeld, is te zien hoe een man levenloos achterin de bak van een pickup-truck ligt. De vrouw ligt vlakbij op de grond. Beiden zijn door kogels geraakt.

Volgens de politie in Suriname gaat het om een man genaamd Dennis ’Danny’ Groenfelt, een 49-jarige Nederlander, en de 18-jarige Cadisha Prika. Van die laatste werd eerst door de autoriteiten gemeld dat ze 19 zou zijn geweest. Dat is later rechtgezet. De Surinaamse politie onderzoekt dubbele moord.

De doodgeschoten Nederlander zou in contact hebben gestaan met de Nederlandse cocaïnebaron Mustapha ‘Moes’ F. Die was het beoogde doelwit bij een liquidatie eind 2017 in Marrakesh, waarbij per abuis de zoon van een rechter werd vermoord. F. is de rivaal van de wereldwijd gezochte ‘Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi.

De schietpartij volgt daags na zware kritiek vanuit de oppositie in Suriname op de regering en de vondst van een neergestort cocaïnevliegtuig. Parlementslid Krishna Mathoera zei vrijdag tegen het Surinaamse medium Starnieuws dat ’iedereen het drugsprobleem onder de regering Bouterse heeft zien groeien’. De cokesmokkel via het land is nog nooit zo groot geweest en de regering legt de handel geen strobreed in de weg. In 2010 werd nog ongeveer 600 kg cocaïne in beslag genomen, terwijl alleen al dit jaar ruim 2500 kg cocaïne is ontdekt.

Tips? m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl.