Boete voor werknemer vliegtuig om alcohol: 1400 euro

De controle van de afdeling Luchtvaarttoezicht van de politie en de marechausse werd gehouden onder boordpersoneel. Iemand die werkte bij een buitenlandse vliegmaatschappij werd betrapt. Of het een man of een vrouw is, en om welke maatschappij het gaat, is niet bekendgemaakt.

De teller bij de blaastest bleef steken bij 345 Ugl, waar 90 Ugl is toegestaan.