Onderscheiden oorlogsheld James Megellas (103) overleden

Megellas was een van de geallieerde soldaten die 20 november 1944 in een Duits spervuur tijdens Operatie Market Garden in canvasbootjes de overkant van de Waal probeerde te bereiken. Tijdens de ‘Waalcrossing’ bij Nijmegen sneuvelden 48 militairen, maar James ‘Maggie’ Megellas bereikte wel veilig en ongedeerd de andere kant van de rivier.

In 2017 was hij terug in Nederland, juist op die plek. De Amerikaan, die toen net 100 was geworden, stak nog één keer de rivier over. Hij werd in een rolstoel, maar nu over de brug, naar de andere kant gebracht.

Dat jaar kwamen er veel herinneringen aan de oorlog boven, vooral bij het monument dat herinnert aan de strijd die periode. ,,We konden niet terug”, vertelde hij over de gevaarlijke oversteek tegen De Telegraaf. ,,Alleen vooruit. Achter ons was de rivier en voor ons Duitse machinegeweren die onophoudelijk op ons schoten. Je kon nergens schuilen, moest wel voorwaarts. De missie volbrengen. Dat is wat we gedaan hebben.”

Oversteek veranderde zijn leven

De oversteek in 1944 veranderde het leven van Megellas. Maanden van bloedige strijd volgden. Hij overviel met succes een Duitse observatiepost, nam deel aan de Slag om de Ardennen en wist met kameraden tweehonderd Duitsers gevangen te nemen.

De Amerikaan raakte tweemaal gewond in de Italiaanse bergen, en vervulde in 1945 nog een heldenrol in België door eerst met een handgranaat een Duitse tank te laten stranden, om daarna bovenop het rupsvoertuig te klimmen, het luik te openen en een handgranaat naar binnen te werpen. Die dag kwamen er meer dan 100 Duitsers om, maar niemand van zijn peloton.

James Megellas in 1944 Ⓒ Eigen foto

Handgranaten

De Amerikaan schreef later een boek dat in het Nederlands is vertaald, ‘De weg naar Berlijn’, en zijn personage kwam ook voor in de klassieke oorlogsfilm ‘Een brug te ver’, waarin zijn rol werd vertolkt door acteur John Ratzenberger.

Sinds 19 oktober 2014 loopt iedere dag een veteraan de zogeheten Sunset March over de Nijmeegse brug De Oversteek als eerbetoon aan de geallieerde militairen, die vochten voor de vrijheid. Bij zonsondergang gaan tijdens de trage mars over de brug de 48 lichtmasten aan.

Tijdens de herdenking in 2017 werd James Megellas in een rolstoel naar de andere kant van de Waal gebracht. Ⓒ AP

Gedecoreerd

Megellas kreeg niet alleen als eerste Amerikaan van onze minister in Oorlog in Berlijn in 1945 een Militaire Willemsorde, ook in eigen land werd hij rijkelijk gedecoreerd. De luitenant-kolonel ontving het zogeheten Distinguished Service Cross en de Silver Star. Daarmee is hij de hoogst gedecoreerde officier van de 82e luchtlandingsdivisie.

Vier jaar geleden vertelde hij waarom hij als een van de laatsten van zijn divisie nog leefde. ,,Ik ben er nog omdat ik mijn verhaal wil blijven vertellen.” James Megellas overleed enkele weken nadat hij 103 werd in zijn slaap, in zijn woning in Colleyville, Texas.