Nederlander krijgt 20 jaar cel voor rol in Kasteelmoord

Saelens werd in 2012 vermoord bij zijn kasteeltje in Wingene, bij Brugge. De C. - volgens de rechter ’een beroepscrimineel’ - regelde de moordenaar. Die is inmiddels overleden.

Eerder werd De C. tot 27 jaar cel veroordeeld, waarna zowel hijzelf als het OM in hoger beroep gingen. Het hof van beroep in Gent heeft nu bevestigd dat hij schuldig is, maar de straf valt iets lager uit vanwege allerlei vertragingen.

De Belgische kasteelheer Stijn Saelens.

Drie van de vier verdachten hebben nu lagere straffen gekregen: behalve André G. en Evert de C. kreeg ook Pierre S. enige clementie. Zijn straf werd 19 jaar in plaats van 21 jaar. De straf van Franciscus ’Roy’ L. bleef gelijk, hij is veroordeeld tot 15 jaar brommen.