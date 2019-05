Vijfde aanhouding in zaak fatale healingsessie

De woning in Eersel waar de ’healing’ met ayahuasca plaatsvond. Ⓒ GinoPress B.V.

EERSEL - De politie heeft een 46-jarige vrouw uit Rhenen aangehouden die betrokken lijkt bij de organisatie van healingsessies in een huis in Eersel. Bij die sessie werd de verboden harddrug ayahuasca gebruikt waardoor mogelijk een 31-jarige Hongaar is overleden, die enkele weken geleden had deelgenomen aan zo’n sessie, zo vermoedt de politie.