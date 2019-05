Lichaam Julie (23) gevonden in kanaal, man verdacht van moord

Ⓒ Politie Antwerpen

ANTWERPEN - Update 18.11 uur - De man die aanvankelijk als ’belangrijke getuige’ werd gehoord rondom de verdwijning van de 23-jarige Julie van Espen, is door justitie nu aangemerkt als moordverdachte. Het lichaam van de Vlaamse is maandagavond gelokaliseerd in het Albertkanaal, ergens tussen de plaatsen Schilde, Merksem en Antwerpen.