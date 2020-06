OM eist celstraffen tot 12 jaar in zaak aanslag op De Telegraaf

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De 26-jarige Bilal el H., volgens justitie de onbetwiste leider van een bende die op 26 juni 2018 een aanslag pleegde op het gebouw van De Telegraaf en criminelen voorzag van gestolen vluchtauto’s, gaat als het aan het OM ligt 12 jaar de cel in. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp eiste de aanklager tegen tien medeverdachten dinsdag gevangenisstraffen uiteenlopend van 254 dagen tot 9 jaar.