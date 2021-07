73-jarige vrouw overleden op parkeerplaats Nootdorp

Premium Binnenland

’Je moet nooit tegen een kind zeggen dat een hond is gaan slapen’

De rouw om een overleden dier is soms even heftig als bij een mens. Wat in dat geval helpt is een goed geregeld afscheid. Debbie Rijnders uit Ter Apelkanaal start daarom met de opleiding tot dieruitvaartverzorger.