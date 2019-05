Verdachte vrouw blijft in cel na moord op Marcel uit Hoogeveen

Ze blijft in ons land in de cel zitten, zo heeft de rechter-commissaris maandag besloten, meldde het Openbaar Ministerie (OM).

De 49-jarige man werd in december 2017 dood gevonden in een appartement in Hoogeveen. De van oorsprong Soedanese verdachte werd vorig jaar zomer in haar woonplaats Londen aangehouden. Ze had ook in Hoogeveen gewoond en zou bevriend zijn geweest met het slachtoffer.

Aan de aanhouding ging uitgebreid rechercheonderzoek vooraf. Zo besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht in januari veel aandacht aan de zaak.

