Verloren verkiezingen Erdogan moeten opnieuw

President Recep Tayyip Erdogan, lid van de AK-partij die in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in veel steden verloor van het centrum-linkse CHP, drong aan op herverkiezingen in Istanbul. Volgens Erdogan zijn er bij de verkiezingen onregelmatigheden voorgevallen. Vlak na de verkiezingen sprak hij van „georganiseerde misdaad” die invloed zou hebben gehad op de stembusgang.

CHP-leider Kemal Kiliçdaroglu beschuldigt de AKP ervan dat ze politieke druk op de kiesraad heeft uitgeoefend. Erdogan ontkent dat.

Dictatuur

„Wat hier gebeurt heeft niets te maken met democratie en is niet wettelijk. Het is overduidelijk dat dit alleen kan gebeuren in een dictatuur”, zegt een afgevaardigde van de CHP, die in Istanbul in eerste instantie met een verschil van 24.000 stemmen de verkiezingen won van de AKP. Na een door de AKP aangevraagde hertelling werd het verschil met tienduizend teruggebracht naar 14.000. „Je mag blijkbaar niet winnen van de AKP. De wil van het volk wordt genegeerd.”

De nieuwe verkiezingen worden gehouden op 23 juni.