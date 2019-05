Ontgroening groene staatssecretaris

Amsterdam - De overstap van de Amsterdamse gemeentepolitiek naar het Binnenhof was voor Lodewijk Asscher in 2012 nogal wennen. In zijn boek Opstaan in het Lloyd Hotel beschrijft hij hoe ’de ambtenaren’ het geregeld ’niet met hem eens’ waren. Bijvoorbeeld met zijn streven om het vaderschapsverlof naar vijf dagen uit te breiden. Eén van de topambtenaren op het ministerie wuifde het weg. „Mijnheer de minister, als dat wordt ingevoerd gaan al die vaders lekker vissen tijdens dat kraamverlof”, zou hij tegen Asscher gezegd hebben.