Politie shopte fietsmand van Julie (23) uit foto verdachte

MERKSEM - Waarom wist de politie zo zeker dat de 39-jarige man aangeduid als ’S.B.’ iets met de verdwijning van de Vlaamse Julie van Espen te maken had? De man werd gefilmd door een bewakingscamera terwijl hij het mandje van de fiets van Julie in de hand had. Op het opsporingsbericht werd dat bezwarende element echter vakkundig weggewerkt.