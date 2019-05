Declaratierel rond D66-kopstuk In ’t Veld

Hoewel ze niets heeft gedaan wat tegen de regels in gaat, leidt de manier waarop D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld omgaat met de royale EU-onkostenvergoedingen tot opgetrokken wenkbrauwen. Ⓒ ANP

Brussel - Het gebruik van een royale EU-onkostenvergoedingen heeft D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld in verlegenheid gebracht. Ze heeft dagvergoedingen van het parlement gebruikt voor verblijf in Nederland. Ze woont in Brussel dus de dagvergoeding – eigenlijk bedoeld voor onkosten tijdens vergaderdagen – heeft ze niet nodig voor bijvoorbeeld een hotelovernachting in de EU-hoofdstad.