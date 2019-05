Driehoek: geen vuurwerk bij Ajax-Spurs, wél Entrada

Een zogenoemde Entrada, een wandeling naar het stadion, wordt wél toegestaan. Maar die mag alleen op het Arenapark naast het stadion worden gehouden en moet vuurwerkloos zijn.

In een verklaring stelt de driehoek dat het bezit en het gebruik van vuurwerk verboden is en dat het afsteken daarvan in grote menigten tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Ook het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is tijdens en rond de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur niet toegestaan. Handhaving zou moeilijker worden als mensen met gezichtsbedekkende kleding rondlopen.