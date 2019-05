Verwaarloosde kleuters vertonen ’ongeremd’ eetgedrag

„Dit is het meest extreme voorbeeld dat ik ooit heb meegemaakt”, zei agent Verweij maandagavond aan tafel bij talkshow Pauw.

Verweij schreef eerder een column over de bizarre ontdekking die hij vorig jaar deed bij een huiscontrole. „We werden door buren gebeld dat er al de hele dag gegil van kinderen werd gehoord in een woning. Dat bleek al enkele maanden zo te gaan. Ik heb toen vrij snel besloten om de woning binnen te gaan.”

Opgesloten

Wat Verweij aantrof, was ’verschrikkelijk’. „Geen ramen die open stonden, geen drinken. Er was niemand thuis. De kinderen zaten opgesloten in hun eigen woning. Stel er was brand uitgebroken, dan waren ze er nooit levend uitgekomen.”

De politie heeft vrij kort na het incident al gesproken met de moeder, aldus Verweij. Er is een onderzoek gestart naar verwaarlozing en kindermishandeling. De agent roept mensen op om ook bij twijfels over huiselijk geweld en mishandeling, de politie of Veilig Thuis te bellen. „Ik snap de drempel: je wil niet iemand vals beschuldigen. Maar je moet toch die kinderen een stem geven.”