’Arnhemse terreurcel bij 4 mei-schreeuwers’

De dodenherdenking in kamp Vught werd dit jaar verstoord door geschreeuw van gedetineerden in de terroristenafdeling van de gevangenis. Ⓒ Omroep Brabant

Vught - De aanvoerder van de Arnhemse terreurgroep die in september is opgepakt, was zaterdag een van de schreeuwers tijdens dodenherdenking. Dat melden bronnen rond het onderzoek. Zijn advocaat wil dat bevestigen noch ontkennen.