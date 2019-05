’Verwarring door drampolitiek’

Als het aan het huidige college in Amsterdam ligt, wordt dit vanaf 2030 het straatbeeld: auto’s aan de stekker. Maar waarvoor vraagt menigeen zich af. Want echt effect lijkt het niet te gaan hebben. Ⓒ DIJKSTRA BV

De ban van Amsterdam op benzine- en dieselrijders zou de levensverwachting van de gemiddelde inwoner van de hoofdstad met drie maanden verlengen, jubelde verkeerswethouder Sharon Dijksma vorige week bij de lancering van de plannen. Het werkelijke effect op de luchtkwaliteit in de binnenstad is echter beperkt, relativeert het RIVM. Het merendeel van het fijnstof komt niet uit de uitlaat, maar waait over uit het buitenland.