Reuzendrones redden levens

De superdrones zijn een nieuwe activiteit van machinefabriek Boessenkool in Almelo in samenwerking met hogeschool Saxion.

De Koninklijke Landmacht ziet potentie in de ’brancarddrones’. „We zitten volop in de fase van verkennen en experimenteren met verschillende typen drones. Dit doen we samen met kennisinstituten als NLR. We kijken naar kleine tot grote drones en naar meerdere toepassingen”, aldus woordvoerster Belinda van den Berg. Over de mogelijke aanschaf houdt Defensie zich evenwel nog op de vlakte.

De landmacht denkt dat op afstand bestuurde vliegtuigen voor extra veiligheid in het veld en meer effectiviteit kunnen zorgen.

