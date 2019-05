Boosheid over afpakken eten Bevrijdingsfestival

Dat stelt de PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad bij monde van het raadslid Dennis Tak. Het gratis festival in Het Park bij de Euromast trok afgelopen zondag een kleine vijftigduizend bezoekers. Aan de poort werd uit iedere tas eten en drinken verwijderd.

Een foutje volgens de organisatie, de beveiligers waren te stringent geweest. Toch staat in de voorwaarden van het festival dat ’het niet is toegestaan eigen consumpties mee het terrein op te nemen’.

Het feest waarmee wordt stilgestaan bij vrede en vrijheid is daardoor geen ’volksfeest voor iedereen’, verzucht PvdA-raadslid Dennis Tak. Zijn fractie heeft een debat aangevraagd met het stadsbestuur komende donderdag.

„We vieren de overwinning van de laatste grote oorlog, waarbij heel veel mensen hongersnood hebben gekend. En dat doen we door mensen eten en drinken weg te laten gooien.”

Alcohol

Volgens hem ’slaat het nergens op’. „Komt iemand met een fles wodka of een kist bier aan, dan snap ik het, maar daar ging het hier niet over.”

Daarnaast werden bezoekers fors op kosten gejaagd. Een muntje voor een consumptie kostte bijna drie euro. Daarmee moet ook het toiletbezoek worden bekostigd. „Ik heb begrepen dat je minimaal tien muntjes af moest nemen.”

Volgend jaar moet het anders worden geregeld, aldus Tak. „Daarover gaan we afspraken maken. Het kan niet zo zijn dat als je met je gezinnetje naar het Bevrijdingsfestival gaat, je zakje krentenbolletjes wordt afgepakt.”

Hij wil weten hoeveel er in beslag is genomen en wat er aan gedaan gaat worden. „Zijn we nu zo krenterig als gemeente en provincie dat we dit niet anders kunnen regelen?”