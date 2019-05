Minister geeft aangiften Trump niet vrij

De minister had eerder in april aangegeven dat hij eerst moest vaststellen of het verzoek „in lijn met de wet” was. Daarom had hij niet voldaan aan de deadline van de commissie die op 23 april afliep.

In een brief liet Mnuchin aan Richard Neal, de Democratische voorzitter van de Ways and Means Committee, weten dat hij niet kan meewerken aan het verzoek, omdat het ontbreekt aan een legitiem wetgevend doel. De weigering leidt waarschijnlijk tot een lange juridische strijd tussen de wetgevers en de regering Trump die zal lopen tot aan het Hooggerechtshof.