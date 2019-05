Regels migrantenschip Sea-Watch 3 opgeschort

Sea-Watch had de minister van machtsmisbruik beschuldigd en een kort geding aangespannen om de regels van tafel te krijgen. De Haagse rechtbank gaat daar gedeeltelijk in mee. Volgens de rechter is niet duidelijk aan welke eisen het schip Sea-Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart, precies moet voldoen. Ook heeft de minister ,,niet voldoende consequent en zorgvuldig gehandeld'' toen ze de regeling invoerde.

Door de nieuwe regels kon het schip ineens niet meer uitvaren. De organisatie kreeg slechts een week de tijd om aan de strengere veiligheidseisen te voldoen. Dat bleek onhaalbaar.

Het uitstel geeft de partijen tijd om ,,alsnog constructief overleg met elkaar te voeren’’ en duidelijkheid te verschaffen. De rechtbank vindt dat de minister wel bevoegd was om de regels in te stellen. Van Nieuwenhuizen motiveerde haar besluit onder meer door te wijzen op ,,acute veiligheidsrisico's’’.

De rechtbank ziet genoeg reden om eisen te stellen, maar vindt de regeling te vaag. Zo zijn bepaalde veiligheidseisen afhankelijk van het aantal opvarenden aan boord. Maar bij een reddingsoperatie valt vooraf onmogelijk te zeggen hoeveel mensen in zee worden aangetroffen.