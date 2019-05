Sea-Watch wil weer uitvaren na rechtszaak

„We vertrekken zodra we daar klaar voor zijn. Zeker met het toegenomen conflict in Libië maken wij ons zorgen. Alle reddingscapaciteit is nodig”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Het schip ligt in Marseille. Het mocht vorige maand plotseling niet meer uitvaren, doordat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) plotseling nieuwe veiligheidsregels uitvaardigde waar organisaties als Sea-Watch per direct aan moesten voldoen. Sea-Watch spande een kort geding aan en kreeg deels gelijk: de rechtbank bepaalde dinsdag dat de overheid de regeling tot 15 augustus niet mag toepassen. Het ministerie moet in de tussentijd verduidelijken aan welke eisen de Sea-Watch 3 precies moet voldoen.

Sea-Watch hoopt dat het overleg tot een oplossing zal leiden. „We zien mogelijkheden als we open en eerlijk het gesprek kunnen aangaan”, aldus de woordvoerder. Het schip is 45 jaar oud, maar volgens de organisatie nog „goed, veilig en stabiel.” Het voldoet echter niet aan de strenge normen die de minister wilde invoeren.

’Niet zorgvuldig’

De rechtbank vindt dat de minister niet zorgvuldig genoeg heeft gehandeld, maar ze was wel bevoegd om regels in te voeren. De minister is tevreden dat de rechter oordeelt dat haar eisen rechtmatig zijn en blijven gelden. Ze gaat om tafel met Sea-Watch en gaat „ervan uit dat Sea-Watch, net als de rechter, erkent dat deze veiligheidseisen in belang van bemanning en de drenkelingen zijn en daarin in de tussentijd zelf verantwoordelijkheid neemt.”

De regeringspartijen zijn verdeeld over de aanpak van Van Nieuwenhuizen. D66 en de ChristenUnie wilden Sea-Watch meer tijd geven. VVD en CDA steunden de bewindsvrouw net als een meerderheid van de Kamer. „Volledig terechte uitspraak en tik op de vingers voor de minister”, reageerde Joël Voordewind (ChristenUnie) na de uitspraak van de rechtbank.