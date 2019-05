Politie wil 17.000 agenten werven in 7 jaar

Om dat aantal te behalen, start de Nederlandse politie vandaag een wervingscampagne met als titel ’Alles wat je in je hebt. Maak er politiewerk van’. Het zal een behoorlijke uitdaging worden om het streefaantal te halen. Hoewel er meer agenten mogen worden aangenomen, moet tegelijkertijd het natuurlijke verloop worden opgevangen.

Enkele dagen geleden sprak de Inspectie Justitie en Veiligheid, in het jaarbericht over 2018, nog haar zorg uit over het personeelstekort waar de politie mee kampt. De instantie, die als waakhond fungeert van het ministerie van Justitie en Veiligheid, trok die conclusie op basis van onderzoek naar meerdere noodsituaties.

Een jaar eerder leefden die zorgen ook al. De politie zette toen duizenden onderzoeken stop vanwege een gebrek aan mankracht. Daarnaast lagen er eind vorig jaar nog bijna 23.000 zaken op de plank, waaronder overvallen en geweldsincidenten.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus ontkende eerder juist dat er serieuze personele problemen zijn bij de politie. Desondanks gaf hij aan dat er ruimte was voor extra agenten.

Ook werden er meerdere maatregelen genomen zodat minder mensen afvallen op de Politieacademie. Zo werd de fitheidstest voor beginnende agenten aangepast. Daarnaast spraken politie en defensie – waar ook een personeelstekort heerst – af elkaar niet meer te beconcurreren als het gaat om personeel.