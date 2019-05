Journalisten bij vrijgelaten gevangenen Myanmar

President Win Myint verleende vorige maand ruim negenduizend gevangenen, onder wie zestien buitenlanders, gratie. Het is gebruikelijk in Myanmar dat de autoriteiten gevangenen vrijlaten „als gebaar naar het nieuwe jaar van Myanmar”, dat begon op 17 april.

Wa Lone (33) en Kyaw Soe Oo (29) waren in september veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de wet op de staatsgeheimen.

Beide journalisten werden omgeven door media en mensen die hen geluk wilden wensen. Wa Lone stak een duim op en zei dat hij dankbaar was voor alle internationale inspanningen om hen vrij te krijgen. „Ik ben echt heel blij en opgewonden om mijn familie en collega’s te zien. Ik kan niet wachten om naar de redactie te gaan”, zei hij. Kyaw Soe Oo lachte en zwaaide naar de verslaggevers.

’Verheugd’

„We zijn bijzonder verheugd dat Myanmar onze moedige verslaggevers heeft vrijgelaten”, zei Reuters-hoofdredacteur Stephen J. Adler. „Sinds hun arrestatie 511 dagen geleden zijn ze symbolen van het belang van persvrijheid over de hele wereld geworden. We verwelkomen hun terugkeer.”

Het Hooggerechtshof had het laatste beroep van de journalisten in april verworpen. Zij betoogden dat ze in de val waren gelokt. Ze zouden geheime informatie van agenten hebben gekregen en daarna onmiddellijk zijn opgepakt.