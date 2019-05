Hogere straf stiefvader die kinderen doodsloeg

De rechtbank acht de inmiddels 21-jarige, in Sittard geboren, M. schuldig aan het zwaar mishandelen en doodslaan van zijn stiefkinderen, Roshandroh en Roshandrick. De straf is hoger uitgevallen als gevolg van ’de gruwelijkheid’ die spreekt uit het dossier.

Op Aruba overleed in november 2017 de vijfjarige Roshandroh in het ziekenhuis als gevolg van ernstige mishandelingen. Na enkele dagen uitgebreid speurwerk werd daarop het lichaam van zijn driejarige broertje Roshandrick gevonden. Hij was na mishandeling om het leven gekomen en door de stiefvader begraven.

„Ernstig huiselijk geweld”

De rechtbank zegt dat M. schuldig is aan „ernstig huiselijk geweld” waardoor twee jonge kinderen het leven hebben verloren. De stiefvader, die 19 jaar oud was ten tijde van de mishandeling heeft geen spijt getoond en ook niet laten blijken „het verwerpelijke van zijn handelen in te zien”, zo staat te lezen in het vonnis.

Volgens de psychiater die M. onderzocht, heeft hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis met duidelijke psychopathische kenmerken en is de kans op recidive groot. M. gaf de kinderen volgens het dossier bijna dagelijks harde klappen tegen het hoofd en sloeg ze ook op het lichaam.

Op Aruba is er geen tbs-kliniek en ook niet op de andere Caribische landen van het Koninkrijk. Wellicht moet de man op termijn voor behandeling naar Nederland.